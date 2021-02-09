جدول ترتيب الدوري المصري بعد نتائج الأسبوع الـ 12 والزمالك فى الصدارة

مازال الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري بعد الأسبوع الثاني عشر فى ظل غياب الأهلي بسبب مشاركته فى بطولة كأس العالم للأندية التى تقام فى دولة قطر، حيث التقى الأهلي فى الدور نصف النهائي مع فريق بايرن ميونيخ الألماني وخسر بهدفين دون رد فى مباراة قوية ظهر فيها أبناء مصر بصورة طيبة ومشرفة، وسيلتقى المارد الأحمر مع فريق باليمراس البرازيلي فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع يوم الخميس 11 فبراير، مع التمنيات بالتوفيق لبطل مصر وقارة أفريقيا فى تحقيق الفوز بالمباراة والحصول على الميدالية البرونزية التى حققها فى عام 2006 باليابان.

أما عن نتائج مباريات الأسبوع الثاني عشر في بطولة الدوري العام المصري فقد أسفرت عن تعادل البنك الأهلي مع الجونة 1-1 وتعادل الإنتاج الحربي مع نادي أسوان 1-1 أيضاً، وفوز بيراميدز على طلائع الجيش 1-صفر، وفوز المصري البورسعيدي على المقاولون العرب 1-صفر، وفوز غزل المحلة على وادى دجلة 1-صفر، وفوز الزمالك على الاتحاد السكندري 2- صفر، وتعادل سيراميكا كيلوباترا مع مصر للمقاصة 1-1، وتعاد سموحة مع إنبي 1-1، وتم تأجيل مباراة الأهلى والإسماعيلى إلى 10 مارس المقبل.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد نتائج مباريات الجولة 12

يتصدر الزمالك قمة جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات الجولة الثانية عشر برصيد 26 نقطة من 1 مباراة، يليه الأهلي فى المركز الثاني برصيد 21 نقطة من 9 مباريات فقط، ثم المصري فى المركز الثالث برصيد 20 نقطة من 11 مباراة، يليه الجونة فى المركز الرابع برصيد 19 نقطة من 12 مباراة، ثم بيراميدز فى المركز الخامس برصيد 18 نقطة من 12 مباراة، ثم إنبي فى المركز السادس برصيد 17 نقطة من 10 مباريات.

ويحتل سيراميكا كيلوباترا المركز السابع برصيد 16 نقطة، وبنفس الرصيد سموحة فى المركز الثامن، يليهم غزل المحلة فى المركز التاسع برصيد 14 نقطة، وبنفس الرصيد مصر للمقاصة فى المركز العاشر، يليهم كل من الاتحاد السكندري، وطلائع الجيش، والمقاولون العرب، ونادى أسوان برصيد 11 نقطة لكل منهم، ثم البنك الأهلى فى المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط، ثم الإنتاج الحربي فى المركز السادس عشر برصيد 9 نقاط، يليه الإسماعيلي فى المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط، ثم وادى دجلة فى المركز الأخير برصيد 7 نقاط.