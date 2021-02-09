رابط تحميل تطبيق توكلنا علي الهواتف وطريقة تسجيل دخول توكلنا بدون حساب أبشر

رابط تحميل تطبيق توكلنا علي الهواتف ، تطبيق توكلنا من أفضل التطبيقات التي قامت حكومة المملكة العربية السعودية بإصدارها، فمن خلال هذا التطبيق يمكنكم الدخول إلى الأسواق المتواجدة بالمملكة من أجل التعرف على المنتجات التي تقوم تلك الأسواق بعرضها.

قامت حكومة المملكة العربية السعودية بإصدار هذا التطبيق لسهولة التعرف على الأماكن المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية.

وأصبح من السهل الآن تحميل تطبيق توكلنا tawakkalna على هواتف المحمول وذلك من خلال متجر جوجل بلاي، وفي الآتي سنذكر لكم طريقة التسجيل في التطبيق.

يتم الدخول إلى رابط تحميل تطبيق توكلنا .

. بعد ذلك عليكم بكتابة اسم المستخدم، من ثم رقم الهوية ورقم الإقامة.

يتم كتابة كلمة المرور الخاصة بك.

عليك بكتابة تاريخ الميلاد، وبعد ذلك عليك بتحديد موقع المستخدمة من خلال الخريطة المتواجدة أمامك.

بعد أن تقوم بإدخال كافة هذه البيانات، سوف يصل إليك رمز التحقق من أجل تفعيل حسابك.

في النهاية سوف يقوم التطبيق بعرض بعض من الأسئلة التي عليك بإجابتها بكل دقة.

يبحث العديد من مواطني المملكة العربية السعودية عن الخدمات المقدمة من تطبيق توكلنا tawakkalna، حيث أن هذا التطبيق يقوم بتقديم كافة المعلومات المفصلة التي ترتبط بحالات المصابين بفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية.

كما يوجد بعض من الخدمات الأخرى، ولذلك فسنذكر لكم الآن كافة الخدمات المقدمة من التطبيق: