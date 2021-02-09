حقيقة إعلان أسماء المشمولين برواتب إعانة الرعاية الاجتماعية 2021 الوجبة الجديدة

حقيقة إعلان المشمولين برواتب إعانة الرعاية الاجتماعية 2021 ، ما زلنا نتابع معكم عبر تقارير متتالية أهم وأخر أخبار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، حيث نرصد حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة فيما يخص إعلان أسماء المشمولين برواتي إعانة الرعاية الاجتماعية 2021 الوجبة الجديدة، وتعمل بعض الصفحات على نشر معلومات مغلوطة لما يخص إطلاق الوجبة الجديدة من أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2021.

المشمولين برواتب إعانة الرعاية الاجتماعية 2021

حقيقة إعلان أسماء المشمولين برواتي إعانة الرعاية الاجتماعية 2021 ، قالت بعض الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دعت جميع المسجلين مراجعة كافة البيانات الخاصة بهم عبر شبكة الحماية الاجتماعية للتأكد أن أسمائهم تم طرحها، ولكن خرجت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لترد على ذلك.

وخلال الأيام القادمة سيتم الإعلان عن أسماء المشمولين برواتب إعانة الرعاية الاجتماعية 2021 في ديالي، بغداد، واسط، صلاح الدين، كركوك، أربيل، الأنبار ، بابل، البصرة، داهوك و القادسية، ذي قار، والسلمانية، كركوك، كربلاء والمثني، والنجف، وباقي المحافظات العراقية.

حقيقة إعلان أسماء المشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية 2021

كان رد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على بعض الصفحات التي تقوم على نشر معلومات مغلوطة ليس لها من الصحة شيئ حيث أكدت وزارة العمل أنها تنفي صحة ما يتم تداوله عبر صفحة وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تحمل اسم (مصطفى آل عمران) توهم المواطنين بمعلومات غير صحيحة وكاذبة نشرت ما مضمونه دعوة المسجلين على الرعاية الاجتماعية من 2016 لغاية 2019 إلى مراجعة الرعاية للتأكد من أسماءهم).

ونوهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على جميع المواطنين إلى اعتماد موقع الوزارة الإلكتروني والصفحات الرسمية التابعة لها في متابعة آخر أخبار وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، وأكدت الوزارة أنها ستقوم بالإجراءات القانونية تجاه كل من ينتحل اسمها أو ينشر أخبار مغلوطة عنها، لذا اقتضى التنويه.