فيديو: معاناة الشعب التركى مستمرة.. امرأة تجمع بقايا الطعام من القمامة

جدة - نرمين السيد - تداولت وسائل التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو يسلط الضوء على الصعوبات الاقتصادية المتزايدة التى يواجهها الشعب التركى، من خلال ظهور أحد السيدات وهى تجمع الطعام القديم الملقى فى حاويات القمامة فى إسطنبول.





ويظهر الفيديو سيدة تجمع بقايا الطعام مع طفلها من القمامة، فى شارع أورتا باهتشا بمنطقة بشيكتاش، حيث يوجد العديد من المطاعم وأكشاك الوجبات الجاهزة والأسواق، يتردد الذين يعيشون على بقايا الطعام فى حاويات القمامة محاولين كسب لقمة العيش.

كما يظهر الفيديو أيضا طفلًا يبلغ من العمر 5-6 سنوات يلعب بدراجة نارية متوقفة بجوار الحاوية، بينما تبدأ المرأة، التى يُفترض أنها والدته، فى فرز الطعام بخلط القمامة وتقليب الحاوية لدقائق، تجد المرأة أولاً صندوقًا من الورق المقوى حيث ستضع ما ستجده ثم تضع الطماطم الصالحة للأكل والخضراوات والفواكه التى فصلتها بشكل انتقائى فى هذا الصندوق.