عاجل بالصور.. بدء الجلسة الافتتاحية لاجتماع المسار الدستورى الليبى بالغردقة

جدة - نرمين السيد - بدأت اليوم الثلاثاء، الاجتماعات الثالثة للمسار الدستورى الليبى، والتى تستضيفها مدينة الغردقة، بحضور وفدى مجلسى النواب والأعلى للدولة برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح.





من جانبه، ألقى رئيس اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبى كلمته، والتى أكد فيها على أهمية استثمار الأجواء اللإيجابية التى تعيشها الأزمة الليبية حاليا من اختيار سلطة تنفيذية جديدة ومخرجات اللجنة العسكرية 5+5.

كما ألقى مبعوث الأمم المتحدة الجديد يان كوبيتش كلمة فى أول ظهور رسمى له عقب توليه المنصب خلفا لستيفانى ويليامز، عبر فيها عن شكره للحكومة المصرية لدعمها للحلول السياسية واستضافتها للمسار الدستورى، مشيرا إلى أهمية هذا الاجتماع كونه يمس المواطن بشكل مباشر عبر اتفاق الليبين على شكل الاستفتاء الذين يرغبون به.

يذكر أن فعاليات الاجتماع الثالث للمسار الدستورى الليبى تستمر لمدة 3 أيام، وذلك من أجل إيجاد قاعدة دستورية وقانونية لإجراء الانتخابات المقررة فى شهر ديسمبر المقبل.