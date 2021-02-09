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من جانبه، ألقى رئيس اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبى كلمته، والتى أكد فيها على أهمية استثمار الأجواء اللإيجابية التى تعيشها الأزمة الليبية حاليا من اختيار سلطة تنفيذية جديدة ومخرجات اللجنة العسكرية 5+5.
كما ألقى مبعوث الأمم المتحدة الجديد يان كوبيتش كلمة فى أول ظهور رسمى له عقب توليه المنصب خلفا لستيفانى ويليامز، عبر فيها عن شكره للحكومة المصرية لدعمها للحلول السياسية واستضافتها للمسار الدستورى، مشيرا إلى أهمية هذا الاجتماع كونه يمس المواطن بشكل مباشر عبر اتفاق الليبين على شكل الاستفتاء الذين يرغبون به.
يذكر أن فعاليات الاجتماع الثالث للمسار الدستورى الليبى تستمر لمدة 3 أيام، وذلك من أجل إيجاد قاعدة دستورية وقانونية لإجراء الانتخابات المقررة فى شهر ديسمبر المقبل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل بالصور.. بدء الجلسة الافتتاحية لاجتماع المسار الدستورى الليبى بالغردقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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