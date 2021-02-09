الاستخبارات العراقية: القبض على 24 عنصرا من داعش فى الأنبار

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة الاستخبارات ـ فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ إنه من خلال متابعة تحركات عناصر التنظيم الإرهابى وتكثيف الجهد الاستخبارى تمكنت قواتها من إلقاء القبض على 24 ارهابيا كانوا يعملون ضمن ما يسمى قاطعى النبار والفلوجة.

وأشارت إلى أن عملية إلقاء القبض على الإرهابيين تمت فى مناطق متفرقة من المحافظة.