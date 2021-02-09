حظر تصدير الأغنام والماعز الحية بالكويت

أصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، اليوم الثلاثاء، قرارا هاما بشأن حظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بجميع أنواعها.
وذكرت الوزارة الكويتية، في بيان صحفي لها اليوم، الثلاثاء، أن القرار نص في مادته الأولى على أن يحظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستورد بجميع أنواعها.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إلى أن القرارسيتم تطبيقه لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
وطالبت الوزارة الكويتية خلال المادة الثانية من القرار الذي حمل الرقم 38/ 2021، جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – بتنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
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