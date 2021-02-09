صحيفة إسرائيلية: حزب الله يخزن صواريخ فاتح 110 داخل مؤسسة خيرية في بيروت

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الثلاثاء أن مركز أبحاث إسرائيلي يديره جنرالات عسكريون متقاعدون أكد إن حزب الله اللبناني يقوم بتخزين صواريخ "فاتح 110" الإيرانية التي يمكن أن تطال معظم مناطق إسرائيل في مقر مؤسسة خيرية في بيروت.

وأضاف "مركز ألما للبحوث والتعليم الإسرائيلي للشؤون الجيوسياسية" في تقرير نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" أن تلك المؤسسة تسمى لجنة الأوقاف الإسلامية الشيعية" ومقرها منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية معقل الحزب.

ولفت التقرير إلى أن لديه معلومات بأن حزب الله يستخدم تلك المؤسسة لتخزين مجموعة من صواريخ "فاتح 110" بالقرب من مواقع مدنية بما فيها مدرسة ثانوية.

وقال الرائد احتياط تال بري، مدير قسم الأبحاث في "ألما": "هذا استمرار لتقرير نشرناه في يوليو 2020، كشف عن 28 موقعا لصواريخ فاتح 110 في مدينة بيروت".

ولجنة الأوقاف الشيعية في برج البراجنة هي جمعية خيرية اجتماعية نشطة منذ 25 عاما ومعترف بها كداعمة لحزب الله.

وقال الرائد بري إن "ألما" تمكنت من تحديد سبعة مجمعات مرتبطة بالمؤسسة، هي مجمعها الرئيسي الذي يضم مكاتب وقاعة مؤتمرات ومكانا للتجمع الديني وستة مجمعات مدرسية يشتبه في أن بعضها يستخدم لتخزين الصواريخ المعدة للاستخدام ضد إسرائيل.

وأضاف بري: "هذه الجهود تقودنا إلى درجة عالية جدا من الثقة بأن بعض هياكل المؤسسة الخيرية على الأقل تستخدم لإخفاء صواريخ فاتح 110 في بيروت.. وتشمل هذه الأماكن مواقع إطلاق ومراكز تخزين محتملة جدا بالقرب من مواقع إطلاق الصواريخ…. إنها في الحقيقة حالة درع بشرية كلاسيكية".

وأشار إلى أن صاروخ "فاتح 110" هو في صميم طموحات حزب الله لتحويل ترسانة الصواريخ غير الموجهة التي يملكها إلى صواريخ موجهة، مشيرا إلى أن مدى "فاتح 110" يصل إلى 300 كيلومتر.