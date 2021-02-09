سفير السعودية لدى السودان: المملكة لم تدخر جهدا في تمويل الأمم المتحدة لمواجهة الإرهاب

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر، أن المملكة عملت كشريك داعم للأمم المتحدة على تمويل المبادرات التي تسعى نحو مجابهة مخاطر الإرهاب والجريمة.

جاء ذلك خلال مشاركته في حفل افتتاح برنامج الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم أجهزة الحكومة السودانية الانتقالية في مجال مكافحة الإرهاب، وذلك بمباني أكاديمية الأمن العليًا للدراسات الأمنية والاستراتيجية، والذي جاء برعاية رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وجدد سفير المملكة لدى السودان، وقوف المملكة العربية السعودية مع السودان ودعمه المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمنه واستقراره ورخائه.