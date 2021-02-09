بعد تطعيم 3.5 مليون شخص.. دعوات لإجبار الإسرائيليين على تلقي لقاح كورونا

بلغ إجمالي من تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا في اسرائيل 3.5 مليون شخص، بينهم 2.15 مليونا تلقوا الجرعة الثانية.

وتأتي البيانات المتعلقة بالتطعيم، فيما يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، اليوم الثلاثاء، جلسة للتباحث في إعادة فتح المدارس، وكذلك توسيع دائرة التعليم الوجاهي بالمرحلة الابتدائية، وأيضا لطلاب صفوف الحادي عشر والثاني عشر بالثانويات ممن سيتقدمون لامتحانات البجروت.

ودعا رئيس الحزب "الديني الصهيوني" بتسلئيل سموتريتش إلى إجبار الإسرائيليين على تلقي لقاح كورونا، من أجل فتح الاقتصاد وإعادة الحياة إلى طبيعتها.

وبحسب القناة السابعة العبرية، اعتبر سموتريتش أنه إذا كان اللقاح هو الأساس في قدرة إسرائيل على العودة إلى الوضع الطبيعي، فإنه يمكن للدولة أن تجبر مواطنيها على التطعيم ضد كورونا.

وقال سموتريتش: "لا أفهم سلوك الحكومة بشأن اللقاحات، من الواضح أنها أساس القدرة في العودة إلى الروتين والتعافي من أضرار كورونا".

واقترح بأن تقوم الحكومة بسن قانون يجبر الأشخاص الذين يرفضون تلقي اللقاح على تحمل تكاليف العلاج الطبي في حال إصابتهم بفيروس كورونا.