جدة - نرمين السيد - وكان فريق منظمة الصحة قد زار سوقا للمأكولات البحرية الذى كان مركزا للتفشى المبكر للفيروس. كما زار معهد ووهان لعلم الفيروسات. وتقول واحدة من الفرضيات، التى رفضتها الصين، إن التفشى نتج عن تسرب من المختبر الحكومي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة العالمية: تسرب فيروس كورونا من مختبر فى الصين أمر مستبعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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