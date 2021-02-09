سفير بريطانيا باليمن: الحوثيون يعملون على تغيير المجتمع ويدفعونه للتطرف

جدة - نرمين السيد - وأضاف آرون فى تصريحات لقناة "العربية" الإخبارية، أن الحوثيين يعملون على تغيير المجتمع اليمنى ويدفعونه للتطرف، مطالبا المبعوث الأممى جريفيث بالعمل على إعادة الحكومة الشرعية إلى صنعاء.

يشار إلى أن الحوثيين شنوا عدة هجمات على مواقع للجيش اليمنى فى مأرب يومي الأحد والإثنين، وأطلقوا صاروخًا باليستيًا أدى إلى مقتل وجرح مدنيين، وفق بيان للجيش اليمنى.