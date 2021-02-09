الصحة العالمية: لا دليل على وجود فيروس كورونا فى ووهان قبل ديسمبر 2019

جدة - نرمين السيد - وكان فريق منظمة الصحة قد زار سوقا للمأكولات البحرية الذى كان مركزا للتفشى المبكر للفيروس. كما زار معهد ووهان لعلم الفيروسات. وتقول واحدة من الفرضيات، التى رفضتها الصين، إن التفشى نتج عن تسرب من المختبر الحكومي.

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