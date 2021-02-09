عمان: تسجيل حالة وفاة و197 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 197 إصابة بفيروس كورونا كوفيد 19 في السلطنة، ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة (136187 ) حالة، وفقا لصحيفة "أثير".

وذكرت الوزارة العمانية أن عدد وفيات اليوم بلغ وفاة واحدة ليصبح إجمالي عدد الوفيات ( 1536) حالة، وبلغ مجموع المتعافين ( 128089).

وكانت اللجنة العليا المكلّفة فى عمان ببحث آلية التعامل مع التطوُّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، قرّرت السماح للمواطنين الموجودين خارج السلطنة والراغبين في دخول أرض الوطن عبر المنافذ البرّية بالدخول بشرط الالتزام بالعزل الصحّي المؤسسي لمدة سبعة أيام، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات المفروضة على القادمين إلى السلطنة عبر مختلف المنافذ.

وقرّرت اللجنة العليا استمرار إغلاق المنافذ البرّية للسلطنة حتى إشعارٍ آخر، بعد الاطلاع على تقرير الفريق الفنّي المختص حول انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) بسلالاته المختلفة في السلطنة، وما تشهده أعداد المصابين والمرقّدين في غرف العناية المركّزة وأجنحة المستشفيات من ارتفاع متزايد يبعث على القلق، ووقايةً للمجتمع من مزيدٍ من التفشّي لهذا الفيروس، وحمايةً للمنظومة الصحيّة في السلطنة وتعزيزًا لقدرتها على التعامل مع هذه الجائحة وغيرها من الأمراض.