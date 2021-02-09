الإرهابيون يقتتلون بـ سوريا .. مقتل 4 من قسد على يد داعش

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 4 عناصر من عناصر قسد، إثر هجوم مسلح نفذه عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في بادية أبو خشب شمال غرب مدينة ديرالزور.

وفي سياق متصل رصد المرصد السوري اغتيال عناصر إرهابية مسلحة لم يكشف عن انتمائها لـ 241 مدنيًا، من بينهم 17 طفل و 12 مواطنة في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج.

كما تم اغتيال 429 مقاتلًا من عناصر قسد بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي.

كما أحصى المرصد السوري سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.