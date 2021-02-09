Tahsely رابط تسجيل قياس تحصيلي SA || استقبال طلبات الطالبات لدخول الاختبار الورقي 1442

بدأ رابط تسجيل قياس باستقبال طلبات دخول الطالبات لدخول الاختبارات الورقية في العام 1442، وذلك لقياس القدرات المعرفية لما قام الطالب باستذكاره ودراسته بالأعوام الثلاثة الماضية، ويبدأ الطالبات بالصف الثالث الثانوي بالتقديم على رابط الموقع الخاص بتسجيل الطلاب والطالبات عبر رابط الهيئة العامة للقياس والتقويم والذي يمكن للطالب التقديم والتسجيل فيه مرتين بالعام الواحد. تسجيل الهيئة العامة للقياس والتقويم تسجيل الهيئة العامة للقياس والتقويم رابط تسجيل قياس يكون مطلوبا من كل طالب وطالبة بالصف الثالث الثانوي التسجيل ودخول الاختبارات التي يتم تحديد مواعيدها عبر موقع الهيئة العامة للقياس والتقويم، لقياس مدى الادراك المعرفي والاستذكار في خلال الأعوام الثلاثة السابقة، للصفوف الأولى والثانية والثالثة من التعليم الثانوي، ليتم التأكد من فهم الطالب وتحصيله وليس الحفظ، وقد تم تحديد جدول استقبال طلبات الطلاب للمعرفة العلمية 1442 وبدا استقبال طلبات الطالبات ابتداء من 8 فبراير 2021 ويستمر حتى يوم 18 أبريل 2021، وتقوم الهيئة العامة بتحديد عدد الطلبات المقدمة لديها وتقدير مواعيد الاختبار الورقي للطالب. مواعيد تقديم قياس (طلاب – طالبات) يتم وضع قياس عبر جدول وتوقيتات لتسجيل كل من الطلاب والطالبات، وفق إلية قامت الهيئة العامة بتحديدها من قبل ووضع جدول زمني للتقديم والذي يكون كالتالي: يكون في البداية تقديم الذكور ابتداء من الأول من فبراير وحتى منتصف مارس.

بينما تكون الفترة الأولى للبنات ابتداء من 8 فبراير وحتى الخامس عشر من مارس.

يتم بداية التسجيل بالفترة الثانية للذكور ابتداء من الأول من فبراير وحتى يوم 12 فبراير.

يكون تسجيل الإناث بالفترة الثانية ابتداء من السابع من فبراير وحتى يوم 18 أبريل 2021. إلية وخطوات تسجيل موقع قياس تبدأ جميع الخطوات بالدخول عبر رابط قياس الوطني. يقوم الطالب باستخدام بداية الخدمة. يتم كتابة الرقم المدني الخاص بالطالب. لابد من إدخال كلمة المرور التي حصل عليها من تسجيل سابق. اختر أيقونة “أنا لست روبوت”. يبدأ بعدها تسجيل الدخول. تابع الخيارات المتاحة للتسجيل. يقوم الطالب بالبحث عن “اختبارات التحصيلي”. اختر أيقونة “متابعة”. لابد من الموافقة على الشروط الموجودة. اختر “التالي” اختر المكان المناسب للاختبار الورقي. قم بمراجعة جميع ما سبق. اختر توقيت الاختبار ثم سجل الخروج. إلية وخطوات تسجيل موقع قياس الوسوم

بدأ رابط تسجيل قياس باستقبال طلبات دخول الطالبات لدخول الاختبارات الورقية في العام 1442، وذلك لقياس القدرات المعرفية لما قام الطالب باستذكاره ودراسته بالأعوام الثلاثة الماضية، ويبدأ الطالبات بالصف الثالث الثانوي بالتقديم على رابط الموقع الخاص بتسجيل الطلاب والطالبات عبر رابط الهيئة العامة للقياس والتقويم والذي يمكن للطالب التقديم والتسجيل فيه مرتين بالعام الواحد. تسجيل الهيئة العامة للقياس والتقويم تسجيل الهيئة العامة للقياس والتقويم رابط تسجيل قياس يكون مطلوبا من كل طالب وطالبة بالصف الثالث الثانوي التسجيل ودخول الاختبارات التي يتم تحديد مواعيدها عبر موقع الهيئة العامة للقياس والتقويم، لقياس مدى الادراك المعرفي والاستذكار في خلال الأعوام الثلاثة السابقة، للصفوف الأولى والثانية والثالثة من التعليم الثانوي، ليتم التأكد من فهم الطالب وتحصيله وليس الحفظ، وقد تم تحديد جدول استقبال طلبات الطلاب للمعرفة العلمية 1442 وبدا استقبال طلبات الطالبات ابتداء من 8 فبراير 2021 ويستمر حتى يوم 18 أبريل 2021، وتقوم الهيئة العامة بتحديد عدد الطلبات المقدمة لديها وتقدير مواعيد الاختبار الورقي للطالب. مواعيد تقديم قياس (طلاب – طالبات) يتم وضع قياس عبر جدول وتوقيتات لتسجيل كل من الطلاب والطالبات، وفق إلية قامت الهيئة العامة بتحديدها من قبل ووضع جدول زمني للتقديم والذي يكون كالتالي: يكون في البداية تقديم الذكور ابتداء من الأول من فبراير وحتى منتصف مارس.

بينما تكون الفترة الأولى للبنات ابتداء من 8 فبراير وحتى الخامس عشر من مارس.

يتم بداية التسجيل بالفترة الثانية للذكور ابتداء من الأول من فبراير وحتى يوم 12 فبراير.

يكون تسجيل الإناث بالفترة الثانية ابتداء من السابع من فبراير وحتى يوم 18 أبريل 2021. إلية وخطوات تسجيل موقع قياس تبدأ جميع الخطوات بالدخول عبر رابط قياس الوطني. يقوم الطالب باستخدام بداية الخدمة. يتم كتابة الرقم المدني الخاص بالطالب. لابد من إدخال كلمة المرور التي حصل عليها من تسجيل سابق. اختر أيقونة “أنا لست روبوت”. يبدأ بعدها تسجيل الدخول. تابع الخيارات المتاحة للتسجيل. يقوم الطالب بالبحث عن “اختبارات التحصيلي”. اختر أيقونة “متابعة”. لابد من الموافقة على الشروط الموجودة. اختر “التالي” اختر المكان المناسب للاختبار الورقي. قم بمراجعة جميع ما سبق. اختر توقيت الاختبار ثم سجل الخروج. إلية وخطوات تسجيل موقع قياس

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