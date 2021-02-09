الصحة العالمية: التحقيق فى منشأ كورونا بووهان لم يغير التصورات كثيرا

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الفريق الذى تقوده منظمة الصحة العالمية للتحقيق فى منشأ فيروس كورونا، أن التحقيق كشف عن معلومات جديدة لكنه لم يغير كثيرا التصورات الموجودة بالفعل عن تفشى المرض.





وقال بيتر بن إمبرك، خبير الفيروسات فى منظمة الصحة، إن "العمل على تحديد منشأ فيروس كورونا يشير إلى مخزونات طبيعية للفيروس فى الخفافيش، لكن من غير المحتمل أن تكون فى ووهان، المدينة التى تقع بوسط الصين ورُصد فيها تفشى المرض فى أواخر 2019". وكان فريق منظمة الصحة قد زار سوقا للمأكولات البحرية الذى كان مركزا للتفشى المبكر للفيروس. كما زار معهد ووهان لعلم الفيروسات. وتقول واحدة من الفرضيات، التى رفضتها الصين، إن التفشى نتج عن تسرب من المختبر الحكومي.

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