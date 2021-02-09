مجهول يقتحم أكبر قاعدة جوية إسرائيلية.. وجيش الاحتلال يبحث عن المقتحم

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، مواصلة البحث عن شخص من أحد التجمعات البدوية قام باقتحام قاعدة جوية في جنوب إسرائيل تقع بالقرب من منطقة ديمونة شديدة الحراسة الأمنية.





وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مجهول كان يقود سيارة اقتحم قاعدة عسكرية فى ساعة متأخرة من ليل الإثنين، وقام بسرقة مجموعة من الأسلحة وفر هارباً. وأكد الجيش الإسرائيلى أن كاميرات المراقبة تمكنت من رصد السيارة وتصويرها، فيما لا تزال عمليات التمشيط مستمرة فى المنطقة وتم استخدام المروحيات للقبض على المجهول. وأوضحت الصحيفة أنها لم تكن المرة الأولى التي يتم فيها سرقة أسلحة من القاعدة الجوية، فمنذ شهور تم سرقة حوالى 90 ألف طلقة وعدة أسلحة من القاعدة.

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