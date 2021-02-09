رؤساء الوفود الليبية يثمنون جهود الرئيس السيسى فى دعم استقرار بلادهم

جدة - نرمين السيد - كما أكد المبعوث الأممى الجديد إلى ليبيا يان كوبيتش، فى كلمته خلال اجتماعات المسار الدستورى الثالث فى مدينة الغردقة، على أهمية الخروج بنتائج إيجابية حتى لا تؤثر على باقى المسارات السياسية والعسكرية.

كذلك، وجه رؤساء الوفدين الليبيين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، والحكومة المصرية على دعمهم، مشيرين إلى أن مصر لا تستهدف سوى استقرار ليبيا.