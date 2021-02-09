إعلان يهدم كل التوقعات.. مسؤول كبير: الخبراء فشلوا في تحديد مصدر كورونا

قال مسؤول صحي بارز في الصين ، الثلاثاء ، إن الفيروسات المرتبطة جينيًا بـ SARS-CoV-2 لم يتم تحديدها في حيوانات مختلفة بما في ذلك خفافيش حدوة الحصان والبنغول ، وجميع الحيوانات التي تم اختبارها في ووهان كانت سلبية للفيروس.
في مؤتمر صحفي مشترك بين منظمة الصحة العالمية والصين في ووهان يوم الثلاثاء ، قال ليانج وانيان ، رئيس فريق الخبراء الصيني المعني بالإستجابة لـ COVID-19 والعامل في لجنة الصحة الوطنية الصينية (NHC)، إن الدراسات والأبحاث "فشلت في تحديد دليل ارتباط على إن الإصابة بالسارس والفيروسات المرتبطة بـ CoV-2 في عينات من الحياة البرية في ووهان وأماكن مختلفة في الصين هي أصل الناقل للمرض".
وقال ليانج عن الحيوانات التي تم اختبارها في ووهان "كل الحيوانات كانت سلبية".
ذكرت اللجنة إن العينات المأخوذة من أسطح سوق هوانان للمأكولات البحرية ، والتي ارتبطت بمجموعات الحالات المبكرة ، كشفت عن تلوث بفيروس كوفيد -19، لكن ذلك لم يؤكد شئ، وهو ما يقول إن البحث في هذا مستمر.
وقال فريق التحقيق التابع لمنظمة الصحة العالمية، إنه لا دليل على وجود فيروس كورونا المستجد في ووهان قبل ديسمبر 2019، وفق ماذكرت صحف دولية.
وأكد فريق الصحة العالمية بالصين، إن المصدر الحيواني لفيروس كورونا لم يحدد بعد، وهو ما يزيد الأمور تعقيدًا بعدما سبق وذكر علماء إن الفيروس نشأ في الخفاش وانتقل منه إلى حيوان آخر في الغالب هو آكل النمل الحرشفي ومنه للإنسان.
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