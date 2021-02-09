وزير المخابرات الإسرائيلي: إيران لم تتخل عن برنامجها النووي بل زادت جهودها فيه

أعلن وزير المخابرات الإسرائيلي ايلي كوهين، عن أنه "نولي ملف الصواريخ الدقيقة أهمية ولدينا طرق سرية لمواجهته"، مشيرًا الى أن "المحور الإيراني يواصل التموضع لاستهداف إسرائيل من جنوب سوريا".
واعتبر الوزير الإسرائيلي أن "إيران لم تتخل عن البرنامج النووي وزادت الجهود لتطويره، وهي تعتبر الاتفاق النووي المخرج الوحيد وتريد العودة إليه"، معلنًا عن أن "العمليات الإسرائيلية تقلص حجم التموضع الإيراني وتحدّ من قدراته".
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