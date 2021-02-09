وزير المخابرات الإسرائيلي: إيران لم تتخل عن برنامجها النووي بل زادت جهودها فيه

أعلن وزير المخابرات الإسرائيلي ايلي كوهين، عن أنه "نولي ملف ​الصواريخ​ الدقيقة أهمية ولدينا طرق سرية لمواجهته"، مشيرًا الى أن "المحور الإيراني يواصل التموضع لاستهداف إسرائيل من جنوب ​سوريا​".

واعتبر الوزير الإسرائيلي أن "إيران لم تتخل عن البرنامج النووي وزادت الجهود لتطويره، وهي تعتبر ​الاتفاق النووي​ المخرج الوحيد وتريد العودة إليه"، معلنًا عن أن "العمليات الإسرائيلية تقلص حجم التموضع الإيراني وتحدّ من قدراته".