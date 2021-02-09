اتفق وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، أمير أوحانا، مع نظيره المغربي وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على الاجتماع قريبا إما في إسرائيل أو المغرب.
وأوضح أوحانا في بيان الثلاثاء، أنه "أجرى محادثة هاتفية مع لفتيت أكد خلالها أهمية اتفاق التطبيع الأخير بين إسرائيل والمغرب، بالنسبة له كونه ابن عائلة يهودية تنحدر من أصول مغربية"، مضيفًا: "لقد انتظرت تحقيق هذا الاتفاق منذ سنوات طويلة".
ووصف الوزير الإسرائيلي المحادثة الهاتفية بـ"الدافئة"، حيث تبادل الجانبان الدعوات للزيارة لدفع التعاون بمواضيع الأمن الداخلي، واتفقا على الاجتماع قريبا إما في إسرائيل أو المغرب.
كان وفد دبلوماسي مغربي سافر الأحد إلى إسرائيل بهدف تجهيز مكتب الاتصال المغربي في إسرائيل، بحسب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لقاء مرتقب بين وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي مع نظيره المغربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.