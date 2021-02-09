نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محلل سياسي: نتائج انتخابات ليبيا كانت متوقعة بسبب رغبة المواطنين للاستقرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المحلل السياسي عبد الستار حتيتة، إنه يجب على المسئولين عن الشأن الليبي الحفاظ على ما وصلوا إليه بعد إجراء الانتخابات الأخيرة، موضحا أن نتائج تلك الانتخابات كانت شبه متوقعة حيث قام صندوق حماية القيم الوطني الروسي بنشر نتائج استطلاع على الموقع الرسمي قام بها العالم الروسي مكسيم شوغالي أثناء تواجده في ليبيا تبين عدم وجود قاعدة شعبية لبعض المرشحين من بينهم فتحي باشاغا.

وأضاف فى بيان صحفى، أن استطلاعات الرأي المأخوذة من آراء الشعب الليبي ركز على ملتقى الحوار السياسي الليبي وموقف الليبين وتم إجراء استطلاع الرأي على 5300 مواطن من ليبيا ، حيث تم بناء العينة على أساس الجنس والعمر ومكان الإقامة، وأظهرت البيانات للدراسة بأن الأغلبية من سكان ليبيا يعتقدون بأن أي ملتقى أو اجتماع يخص حل القضايا الليبية يجب أن تتم على الأراضي الليبية حيث أظهرت الأرقام التالي 74.2 % من سكان البلاد من بين 5300 شخص طالبوا بضرورة إقامة الملتقيات والاجتماعات التي تخص الشأن الليبي على الأراضي الليبية حيث أختاروا طرابلس أو بنغازي أو سرت ورفضوا مكان إقامتها في جنيف أو تونس أو أي بلد آخر بينما 7.6 % أبدوا موافقتهم على إقامة الملتقيات والإجتماعات خارج الأراضي الليبية.

وتابع المحلل السياسي، أن شوغالي تحدث في دراسته عن ملاحظته بأن معظم الليبين فقدوا الثقة الكاملة في مختلف المؤسسات الأجنبية والدولية بعد الأحداث التي جرت في عام 2011 وموقف هذه المؤسسات من القضية الليبية كما قدم معلومات تفيد أن النسبة الأكبر من الشعب الليبي لا يثقون بمخرجات الاجتماعات والنسبة الأقل تثق بالقرارات التي ستخرج عنه حيث جاءت أرقام دراسته كالتالي 52.6 % من الليبيين لا يثقون بمخرجات الاجتماعات وأن %25.2 من الليبيين يثقون بمخرجات ملتقيات الحوار السياسي الليبي، كما أظهرت نتائج دراسة في الإستطلاع نفسه أن 43.1 % واثقون من أن العمليات العدائية قد تتجدد بعد تنفيذ قرارات أي ملتقى.

وأشار حتيتة، إلى نتائج تلك الدراسة توقعت نتائج الانتخابات خاصة أسباب خسارة باشاغا وفوز عبد الحميد دبيبه في رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، حيث أوضح شوغالي بأن باشاغا حصل على نتيجة مقنعة بخسارته في الانتخابات بناء على الاستطلاع والتقييم الضعيف من الشعب الليبي وانعكست رغبة الشعب في التصويت الذي جرى في جلسة التصويت في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وتابع المحلل السياسي، أنه بالرغم من إدراج عقيلة صالح وعبدالمجيد نصر، الذين يتمتعون بشعبية في شرق وجنوب ليبيا، على التوالي في نفس القائمة مع باشاغا ، وبالرغم من انتصار هذه القائمة في الجولة الأولى من التصويت بغالبية الأصوات لكن في النهاية انتصر حميد دبيبة والسبب في ذلك ربما التقييم السلبي لباشاغا وأيضا تسبب ذلك في جرّ عقيلة صالح وعبدالمجيد نصر إلى الأسفل وسمح بفوز حميد دبيبة.