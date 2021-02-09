الاستخبارات العراقية تعتقل 27 مسلحا ينتمون لداعش في الأنبار

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية الاستخبارات والإرهاب في محافظة الأنبار غربي العراق، اليوم الثلاثاء، القبض على 27 مسلحًا ينتمون لتنظيم داعش في مختلف نواحي المحافظة ، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، اعتقلت الاستخبارات العراقية، اليوم الخميس، ثلاثة إرهابيين في محافظة كركوك، 250 شمال بغداد، بحسب موقع "السومرية نيوز".

وأصدرت مديرية الاستخبارات في كركوك، بيانًا ذكرت فيه أن الموقوفين الثلاثة يعملون ضمن الخلايا النائمة لعصابات داعش الإرهابية في المحافظة.

وقد نفذت قوة عراقية مشتركة، عملية أمنية جنوبي كركوك لملاحقة عناصر من تنظيم داعش.