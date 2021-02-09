قياس التسجيل في اختبارات التحصيلي 1442، شهدت خلال الساعات الماضية ومن المتوقع استمرارها خلال الأيام المقبلة، إقبال كبير من الطلبات في المملكة العربية السعودية من أجل الولوج إلى قياس للتسجيل في اختبارات التحصيلي 1442.

حيث تعد اختبارات قياس التحصيلي ذات أهمية كبرى للطلبة والطالبات في الصف الثالث الثانوي الراغبين في القبول بالجامعات السعودية الحكومية والأهلية، كما أن معدل نتيجة اختبارات قياس التحصيلي ذات أهمية كبرى، فكلما حصل الطلبة والطالبات في المملكة على معدل أكبر في نتيجة اختبارات قياس التحصيلي يحقق لهم فرص أعلي للقبول بأعلى الكليات دراسة في الجامعات السعودية.

قياس التسجيل في اختبارات التحصيلي 1442:-

هناك مجموعة من الخطوات المحددة للتسجيل في اختبارات قياس التحصيلي 1442، والتي يمكن للطلبة والطالبات اتباعها من أجل التسجيل في اختبارات قياس التحصيلي 1442 كما يلي:-

* الدخول على رابط بوابة قياس الإلكترونية.

* قم بكتابة رقم السجل المدني الخاص بك.

* قم بكتابة كلمة المرور الخاصة بك ثم قم بإدخال رمز التحقق.

* بعد التأكد من القيام بالخطوات السابقة بشكل صحيح قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول والتي تظهر أمامك على الشاشة.

* قم بالذهاب إلى الملف الشخصي الخاص بك ثم قم برفع الصورة الشخصية الحديثة لك.

* قم بالدخول على البريد الشخصي الخاص بك وحدث البيانات المطلوبة.

* قم بالضغط على إرسال بعد أن تنتهي وتتأكد من أنك قمت بإدخال البيانات بشكل صحيح.

مواعيد التسجيل في اختبارات قياس التحصيلي 1442:-

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن مواعيد التسجيل في اختبارات قياس التحصيلي 1442 حيث بدأت عملية التسجيل في اختبارات قياس التحصيلي 1442 منذ الأول من شهر فبراير الجاري للذكور، ثم بدأت خلال الساعات الماضية عملية التسجيل في اختبارات قياس التحصيلي 1442 للبنات ويمكن معرفة مواعيد التسجيل في اختبارات قياس التحصيلي 1442 عن طريق النظر على الجدول التالي:-