رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 لطلاب المملكة العربية السعودية للعام الدراسي 2020-2021

منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية 1442 عبر توكلنا ،نتيجة تزايد عمليات البحث من قبل العديد من الأسر في المملكة العربية السعودية عن موقع مدرستي الإلكتروني الذي خصصتة وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية نتيجة إنتشار فيروس كورونا المستجد ومنع الدراسة في جميع المدارس حول العالم وكذلك في المملكة العربية السعودية لتجنب تفشي فيروس كورونا المستجد حيث ينتقل بسرعة في الهواء وعن طريق اللمس، لذلك حرصت الدولة علي سلامة المواطنين ومنع التكدس لتجنب إنتشار فيروس كورونا المستجد.

منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية 1442 madrasiti. Sa

منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية 1442 madrasiti. Sa ،تعتبر منصة مدرستي بالمملكة العربية السعودية هي المنصة التعليمية الاولي في المملكة العربية السعودية نتيجة إنتشار فيروس كورونا المستجد ويمكن للطالب في جميع مدن المملكة العربية السعودية وجميع المراحل التعليمية زيارة الموقع الإلكتروني الذي خصصتة وزارة التربية والتعليم لتقديم الواجبات المدرسية والتواصل مع المعلم بطريقة مباشرة وذلك لضمان إستمرار العملية التعليمية بشكل إلكتروني واستمرار تلقي المواد الدراسية بطريقة آمنة دون مغادرة المنزل حرصا علي سلامة المواطنين.

خطوات الدخول علي منصة مدرستي التعليمية بالمملكة madrasiti. Sa

خطوات الدخول علي منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية madrasiti. Sa يمكن للطالب في جميع المراحل التعليمية زيارة الموقع من الساعة السادسة صباحا حتي المساء لتلقي الدروس بشكل إلكتروني وتقديم الواجبات وذلك بشكل يومي وكذلك ولي الأمر يمكن لولي الأمر الدخول الي موقع مدرستي والاستعلام عن مستوي الطلاب ونتائج الإمتحانات والتواصل المباشر مع المعلمين والمعلمات من خلال الضغط هنا.