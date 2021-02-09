أخبار اليمن : الراعي يوجه رسائل بشأن توقف بيع الاسلحة للسعودية والامارات

الراعي يوجه رسائل بشأن توقف بيع الاسلحة للسعودية والاماراتوجه رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي رسائل شكر وتقدير إلى رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي ورئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو وعضو مجلس العموم البريطاني مارتن دي وزعيم حزب العمال البريطاني السابق جيرمي كوربين.

تضمنت الرسائل الإشادة بمواقفهم ومطالباتهم بوقف بيع الأسلحة للكيانين السعودي والإماراتي التي تتسبب في قتل أبناء الشعب اليمني وكذا مطالباتهم المستمرة بوقف الحرب على اليمن وإقامة الفعاليات لنصرة قضية الشعب اليمني ومظلوميته.

فيما يلي نص الرسالة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي:

تابع مجلس النواب بالجمهورية اليمنية باهتمام بالغ الخطوات التي قامت بها الإدارة الأمريكية ممثلة بالرئيس بايدن والذي صرّح به بشأن وقف دعم الولايات المتحدة للعمليات القتالية للحرب في اليمن وتجميد مبيعات الأسلحة لكل من السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مؤقتاً وتعيين مبعوث خاص إلى اليمن.

ونحن في مجلس النواب نعتبر ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح، إذا ما تمت ترجمتها على أرض الواقع بحيث تفضي إلى الوقف الكامل للعدوان وفك الحصار عن اليمن، وتشكل خطوة في طريق السلام والاستقرار الشامل في المنطقة وتخفيف معاناة الشعب اليمني.

كما أننا نعتبر أنه لم يكن التحالف الدموي ليقوم بعدوانه الإجرامي وتدمير اليمن أرضاً وإنساناً لولا تزويده بتلك الأسلحة ومساعدته من قبل أمريكا وبريطانيا وتقديم كل أشكال الدعم العسكري، إضافة إلى أن تحالف العدوان يفرض حصاراً برياً وبحرياً وجوياً مطبقاً على اليمن حال دون إدخال المواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية وغيرها من المتطلبات اللازمة للحياة، وأصبح الشعب اليمني يعيش أكبر كارثة إنسانية في العالم.

إننا في مجلس النواب نٌعول على مجلسكم في مناصرة تلك الخطوات وحث الإدارة الأمريكية الجديدة على إلغاء قرار الإدارة السابقة بتصنيف أنصار الله منظمة إرهابية كون ذلك التصنيف سيضاعف معاناة الشعب اليمني الذي يعيش أوضاع مأساوية غير مسبوقة وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.

كما نأمل من مجلسكم حث الإدارة الامريكية على وقف بيع الأسلحة للسعودية والامارات بشكل نهائي، وأن تقوم بالمزيد من الخطوات الإنسانية باتجاه وقف العدوان ورفع الحصار وإحلال السلام الشامل في اليمن.

شاكرين جهودكم .. وتقبلوا تحياتنا.

نص الرسالة لرئيس مجلس النواب الإيطالي روبرتو فيكو:

تابع مجلس النواب بالجمهورية اليمنية بإهتمام بالغ قرار الحكومة الإيطالية الذي أعلنه وزير خارجيتكم بشأن وقف مبيعات الأسلحة لكل من السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ونحن في مجلس النواب نعبر عن شكرنا وتقديرنا للحكومة الإيطالية على ذلك القرار الإنساني الشجاع الذي يعتبر خطوة في طريق السلام وتخفيف معاناة الشعب اليمني، كون تحالف العدوان الامريكي السعودي يشن عدوانه على اليمن منذُ ست سنوات تسبب في استشهاد وجرح عشرات الآلاف من اليمنيين معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ ودمر البنية التحتية وكل مقدرات اليمن، مستخدماً الأسلحة الفتاكة والمحرمة دولياً المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية.

وما كان للتحالف الدموي ليقوم بعدوانه وتدمير اليمن أرضاً وإنساناً لولا تزويده بتلك الأسلحة ومساعدته من قبل أمريكا وبريطانيا وتقديم كل أشكال الدعم العسكري له، إضافة إلى أن تحالف العدوان يفرض حصاراً برياً وبحرياً وجوياً مطبقاً على اليمن حال دون إدخال المواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية وغيرها من المتطلبات اللازمة للحياة، وأصبح الشعب اليمني يعيش أكبر كارثة إنسانية في العالم.

إننا في مجلس النواب اليمني نُعول على مجلسكم مناصرة وقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات وحث الحكومة الإيطالية على المزيد من الخطوات الإنسانية باتجاه وقف العدوان ورفع الحصار وإحلال السلام الشامل في اليمن.

وتقبلوا خالص التحية.

نص الرسالة لعضو مجلس العموم البريطاني مارتن دي :

نود أن نقدم لكم كل الشكر والتقدير لموقفكم الإنساني الشجاع الذي تجسد في طرحكم في إحدى الجلسات العلنية لمجلس العموم البريطاني في الأيام الماضية وانتقادكم تمويل بريطانيا لبرنامج سري لتدريب القوات السعودية من أموال دافعي الضرائب البريطانيين في الوقت الذي ترتكب فيه الرياض انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في اليمن.

إن موقفكم ذلك يمثل خطوة جادة في طريق السلام وتخفيف حدة معاناة الشعب اليمني الذي يتكبد كل يوم خسائر بشرية ومادية كبيرة، جراء ارتكاب تحالف العدوان الأمريكي السعودي منذُ ست سنوات لجرائم وانتهاكات للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

أملين منكم المزيد من الخطوات والجهود لمناصرة مظلومية الشعب اليمني بما يحقق وقف العدوان ورفع الحصار واحلال السلام الشامل في اليمن.

وتقبلوا خالص التحية.

نص الرسالة لزعيم حزب العمال البريطاني السابق جيرمي كوربين :

يعُبر مجلس النواب بالجمهورية اليمنية عن شكره وتقديره البالغين لشخصكم الكريم على مواقفكم الإنسانية والشجاعة في معارضتكم للحرب على اليمن وما قمتم به مؤخراً في الدعوة لإقامة الفعالية العالمية عبر تحالف "أوقفوا الحرب الدولية على اليمن” والتي تمثلت في انطلاق تظاهرات في أنحاء العالم يوم 25 يناير 2021م إحتجاجاً على استمرار الحرب على اليمن واعتبار هذا اليوم يوماً عالمياً لوقف الحرب على اليمن.

شاركت في هذه التظاهرات عدد من الدول دعماً للشعب اليمني ومناهضته للحرب العدوانية على اليمن التي تقودها السعودية والإمارات بدعم سياسي وعسكري من أمريكا وبريطانيا وغيرهما من الدول الأوروبية منذُ ست سنوات خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ ودمرت البنية التحتية وكل مقدرات اليمن، بالإضافة إلى فرض حصار بري وبحري وجوي خانق حال دون إدخال المواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية وغيرها من متطلبات الحياة، حتى أصبح الشعب اليمني يعيش أسواء كارثة إنسانية في العالم، كما تسبب إغلاق مطار صنعاء الدولي في وفاة عشرات الآلاف من المرضى الذين لم يتمكنوا من تلقي العلاج في الخارج.

إننا نكرر شكرنا وتقديرنا لكم على مواقفكم الإنسانية إلى جانب مظلومية الشعب اليمني الذي يواجه دماراً وإبادة جماعية منذُ ست سنوات، ونأمل تعزيز تلك المواقف المشرفة في سبيل وقف العدوان ورفع الحصار وفتح جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وتقبلوا خالص التحية.

