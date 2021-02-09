غريفيث "قلق" إزاء استئناف الحوثيين الأعمال العدائية بمأرب

أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، الثلاثاء، عن قلقه إزاء استئناف الحوثيين الأعمال العدائية في محافظة مأرب، مؤكدا أن "التسوية السياسية هي الحل الوحيد المستدام" لإنهاء الصراع.
وقال مارتن غريفيث: "قلق للغاية من استئناف (أنصار الله) للأعمال العدائية في محافظة مأرب، خاصة في وقت تجدد فيه الزخم الدبلوماسي لإنهاء الحرب في اليمن واستئناف العملية السياسية".
وتابع المبعوث الدولي: "التسوية السياسية التفاوضية التي تلبي تطلعات الشعب اليمني، هي الحل الوحيد المستدام لإنهاء هذا الصراع".
وكان المتمردون الحوثيون قد استأنفوا هجومهم على مدينة مأرب، آخر معاقل الحكومة المعترف بها دوليا في شمال اليمن، الاثنين.
وعلق رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، الاثنين، على إطلاق ميليشيات الحوثي الانقلابية الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وقال عبد الملك إن استهداف الأحياء السكنية بهذه الأسلحة الفتاكة يتزامن مع الدعوات والتحركات الدولية والأممية لإيجاد حل سياسي.
واعتبر أن ذلك "يقدم دليلا جديدا للمجتمع الدولي أن هذه المليشيات الحوثية لا تؤمن بالسلام وماضية في تنفيذ أجندة إيران التخريبية في المنطقة".المفخخة على الأحياء السكنية في محافظتي مأرب والجوف، قرب العاصمة صنعاء.
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