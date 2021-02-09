تركيا: المشاركون فى احتجاجات جامعة البوسفور تحت الرقابة القضائية

جدة - نرمين السيد - فرضت محكمة الصلح والجزاء التركية رقابة قضائية متفاوتة على 53 شخصًا، من أصل 61 اعتقلتهم السلطات التركية لتنظيمهم وقفة فى منطقة قاضى كوى بإسطنبول، احتجاجاً على قرار أردوغان بتعيين مليح بولو رئيسًا لجامعة البوسفور، حسبما ذكرت صحيفة زمان التركية.





وكانت السلطات الأمنية فى تركيا نقلت 61 شخصًا إلى قصر عدل الأناضول، صباح أمس الإثنين، حيث كان من بينهم أوزجه علوان، شقيقة بركين علوان الذى لقى مصرعه خلال احتجاجات حديقة جيزى بارك فى 2013. ووفقا لصحيفة "زمان"، أصدرت محكمة الصلح والجزاء التركية أحكامًا نهائية فى 5 قضايا، وقضت بإجراءات تفاوتت بين منع من السفر والحبس المنزلى.

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