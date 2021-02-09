أفغانستان: مسلحون يقتلون 4 موظفين حكوميين غرب كابول

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الأفغانية "خاما برس"، أوضح المتحدث باسم شرطة كابول، فردوس فارامارز، أن الضحايا كانوا يعملون فى وزارة الاستصلاح والتنمية الريفية.
وأضاف متحدث الشرطة، أن الضحايا كانوا فى طريقهم إلى إقليم مايدان وارداك المضطرب، وسط أفغانستان، عندما أوقفهم المسلحون وقتلوهم، مؤكدًا أن فريقًا أمنيًا مشتركًا بدأ التحقيق فى الواقعة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
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