رئيس الصين: مستعدون للتعاون مع أوروبا الوسطى والشرقية فى مكافحة كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة الأنباء الصينية الجديدة "شينخوا"، قال شى، خلال مشاركته فى قمة الصين ودول وسط وشرق أوروبا التى عقدت اليوم عبر الفيديو، إن صربيا حصلت حتى الآن على مليون جرعة من اللقاح الذى تنتجه شركة صينية، إضاافة إلى تعاون مستمر بين المجر وشركات اللقاحات الصينية.

وأشار الرئيس الصينى إلى أن بكين ستدرس مثل هذا التعاون مع دول وسط وشرق أوروبا الأخرى، إذا اقتضت الحاجة لذلك.