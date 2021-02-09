مقتل ضابط سودانى فى هجوم قوات إثيوبية على فرقة استطلاع حدودية

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "سودان تريبيون"، تم رصد حشود عسكرية إثيوبية فى طريقها للحدود الشرقية مع السودان، مضيفة أن إثيوبيا توغلت داخل حدود الخرطوم فى ولاية سنار وجبل حلاوة. وتشهد المنطقة الحدودية بين البلدين توترا متصاعدا بعد هجمات اثيوبية خلفت قتلى وجرحى من الجانب السوداني.

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