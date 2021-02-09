8 إصابات وحالة وفاة جراء تسرب غاز بحي الرمال في الرياض

باشرت فرق الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض حادث تسرّب غاز بحي الرمال بالرياض صباح اليوم الثلاثاء، ما أسفر عنه ثماني إصابات ووفاة حالة واحدة، وذلك وفق صحيفة عاجل .
وقال المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل، إنَّ غرفة العمليات تلقت بلاغًا من مواطن عن وجود تسرب غاز بسكن وافدين بحي الرمال عند الساعة الثامنة وثماني دقائق صباح اليوم الثلاثاء.
وأكّد توجيه ثماني فرق إسعافية للموقع في زمن استجابة يقدر بعشر دقائق، وتبيّن وجود حالة وفاة و 6 حالات حرجة نقلت حالتين لمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني وحالتين لمستشفى الملك عبدالله الجامعي وحالتين لمستشفى المواساة، وحالتين طفيفة تم علاجها في الموقع.
وأشاد متحدث الهلال الأحمر، بتعاون قائدي المركبات مع فرقها الطبية، من خلال فتح الطريق للوصول للحالة في أسرع وقت ممكن.
وقال، إنَّ المجتمع شريك أساسي وفعال في عملية مباشرة الحالات الطارئة والوصول لها في أسرع وقت من خلال التعاون المثمر وفتح الطريق لسيارات الهلال الأحمر السعودي في الحالات الطارئة.
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