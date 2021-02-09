خلال 24 ساعة.. السعودية تسجل 353 إصابة جديدة بكورونا و 4 وفيات

‏ أعلنت وزارة الصحة⁩ السعودية اليوم الثلاثاءعن تسجيل (353) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.

كما بينت الصحة السعودية في بيان لها اليوم أن إجمالي الإصابات في المملكة منذ بداية الجائحة وحتي الان ارتفع الي 370987 إصابة

كما سجلت الصحة السعودية (4) وفيات خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي 6410 حالة منذ بداية الجائحة وحتي الان.

ورصدت الوزارة السعودية تعافي (249) ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (362,062) منذ بداية الأزمة.