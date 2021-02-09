الحرس الثوري الإيراني يهدد الدول العربية المطبعة مع إسرائيل

قائد الحرس الثوري الإيراني يقول ان "إسرائيل دولة ملعونة وستجلب اللعنة لكل دولة تصل اليها"

هدد قائد الحرس الثوري الإيراني، العماد حسين سلامي، الدول العربية من مغبة التطبيع مع إسرائيل ملوحا بإمكانية التعرض لهجوم إيراني على أراضيها.

وقال سلامي خلال عرض لزوارق عسكرية جديدة تنضم لسلاح البحرية التابع للحرس الثوري في ميناء بندر عباس: "إننا نحذر الأنظمة المعادية للثورة الإيرانية في المنطقة من ان الكيان الصهيوني كيان ملعون نما ويلوث كل بلد يصل اليه".

وتابع سلامة تحذيراته بأن "الصداقة مع الصهاينة ستجلب لكم الدمار. كمسلمين، لا يجب أن نظهر سوى العداء تجاههم. فالصداقة المفرطة مع الصهاينة ستكون زواجًا غير سعيد بالنسبة لكم وسيضعكم في النار حيث يحترق الصهاينة".

وحث سلامي شعوب هذه الدول على التمرد وقال: "المسلمون الحقيقيون لا يقبلون مثل هذا السلوك من قادتهم".

واستطرد سلامي ووجه كلامه الى الولايات المتحدة محذرا فقال: "لقد فشلتم في محاولتكم الضغط على الشعب الإيراني. لا تعودوا إلى سياستكم الفاشلة وتبنوا نهجًا جديدًا للنظر إلى إيران والشعب الإيراني. لقد تجاوزنا عقوباتكم وهزمنا الحصار ومن فرضه".