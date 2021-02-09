ردًا على وزير خارجية أمريكا.. نتنياهو: مرتفعات الجولان جزء من إسرائيل

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مرتفعات الجولان كانت وستبقى جزءا من دولة إسرائيل.
وأضاف نتنياهو خلال تفقده التطعيم في عيادة كلاليت في زرزير، وفق موقع والا، إننا "بأوامر أو بدون أوامر لن نخرج من الجولان".
وجاء ذلك ردًا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، الذي أبدى تحفظاته على وضع السيادة الإسرائيلية في الجولان.
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