نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المبعوث الدولي إلى اليمن: التسوية السياسية التفاوضية هي الحل الوحيد لإنهاء الصراع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الثلاثاء، إن التسوية السياسية التفاوضية التي تلبي تطلعات الشعب اليمني، هي الحل الوحيد المستدام لإنهاء الصراع.

وأعرب المبعوث الدولي إلى اليمن، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية، عن قلقه من استئناف الحوثيين للأعمال العدائية في محافظة مأرب.

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، عن اعتراضه وتدميره ثلاث طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية تجاه المملكة.

وقال التلفزيون الرسمي السعودي نقلا عن التحالف العربي، إن الطائرات المسيرة انطلقت من مدينة الحديدة الساحلية اليمنية.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.