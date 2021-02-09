اليكم رابط منصة مدرستي التعليمية madrasati 1442 لدخول على جميع خدمات التعلم عن بعُد

تحميل منصة مدرستي على الهاتف الجوال للهواتف الذكية وأجهزة الأيفون والاندرويد، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم في السعودية من تفعيل منصة مدرستي مؤخراً للتعليم عن بعد، والهدف وراء ذلك استكمال الطلاب للمناهج التعليمية والانتقال للمرحلة الجديدة، دون أن تتوقف العملية التعليمية وقد تم اعتمادة بشكل رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربيى السعودية للمحافظة على صحة الطلاب من خطر الإصابة بفيرس كورونا المستجد، وجاء ذلك من ضمن الإجراءات الاحترازية التي طبقتها الدولة للحد من تفشي فيرس كورونا ضمن الطلاب والطالبات والمدرسين لهم، وبالفعل حققت نجاح كبير لسير الفصل الدراسي الأول كما يجب أن يكون دون الحاجة لوقف الدراسة.

تحميل منصة مدرستي

قد تحدثنا كثيراً من قبل عن كيفية التسجيل عبر موقع مدرستي، حتى أن أصبح الطلاب يتمكنون من تسجيل الدخول لها بكل سهولة بشكل إلكتروني، إلا أن نجد فئة كبيرة من الطلاب يتساءلون عن وجود تطبيق خاص بالمنصة يتم تحميله والذهاب له، ولكن لن تعلن الوزارة حتى الآن عن إنشاء أي تطبيق للمنصة وغير متواجد حتى الآن على متجر جوجل بلاي أو أي موقع آخر، ولن يتمكن الطلاب والطالبات الدخول للمنصة إلا من خلال موقعها الرسمي، والتسجيل به من أجل التمتع بالخدمات المتاحة في المنصة.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي

بإمكانك الآن تسجيل الدخول عن طريق اتباع هذه الخطوات:

يتم الدخول على الموقع الخاص بمنصة مدرستي. يتم إضافة الاسم الخاص بالطالب وكذلك الكود الخاص به. من ثم يتم التقر على تسجيل الدخول.

أصبح الآن بإمكانك التمتع بما تحمله المنصة من خدمات متنوعة والاستمتاع بما يحمله الموقع من شروحات وحصص ودروس يومية لكافة المراحل التعليمة المتنوعة والقيام بتسجيل الحضور مع حل الوجبات بالمنزل وإرسالها في المنصة لمرجعتها.