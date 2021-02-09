تسجيل madrasati.sa منصة مدرستي التعليمية 1442 وخطوات حل الواجب والاختبارات التقييمية

منصة مدرستي التعليمية1442 بالمملكة العربية السعودية نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقعنا المعلومات الكاملة عن منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية، والتي تم تطبيقها لاستمرار العملية التعليمية بشكل إلكتروني نتيجة إختلاف ظروف الدراسة هذا العام عن أي عام سابق، وذلك للتواصل بين الطالب والمعلم دون الاختلاط المباشر وذلك لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد الذي ينتشر بالتلامس وعن طريق الرزاز المتطاير في الهواء ،ونتيجة لذلك تم تطبيق نظام التعليم عن بعد عبر شبكة الإنترنت.

منصة مدرستي التعليمية1442 بالمملكة العربية السعودية

منصة مدرستي التعليمية 1442بالمملكة العربية السعودية تعتبر منصة مدرستي التعليمية هي المنصة التعليمية الأكثر استخداما في المملكة وذلك لعرض المنصة للمناهج الدراسية بطريقة آمنة دون مغادرة المنزل حرصا علي سلامة المواطنين ومنع التكدس لتجنب إنتشار فيروس كورونا المستجد ويمكن للطالب في جميع مدن المملكة العربية السعودية مواصلة العملية التعليمية هذا العام من خلال منصة مدرستي وذلك عن طريق الدخول علي الموقع الذي خصصتة وزارة التربية والتعليم في المملكة والتواصل مع المعلم بطريقة مباشرة.

خطوات الدخول علي منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية

خطوات الدخول علي منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية نقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقعنا خطوات الدخول علي منصة مدرستي التعليمية بالمملكة وذلك لتلقي الدروس بشكل إلكتروني وتقديم الواجبات وذلك بشكل يومي

قم بزيارة موقع مدرستي من هنا.

أدخل الكود الخاص بك وأكتب الإسم بصورة صحيحة.

علما بأن الموقع يبدأ يوميا من السادسة صباحا حتي المساء ويمكن لولي الأمر الدخول الي موقع ومتابعة مستوي أبنائهم.