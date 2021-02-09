أخبار اليمن : موجة تقلبات جديدة وأمطار.. الفلكي الشوافي يكشف طقس الـ24 القادمة

موجة تقلبات جديدة وأمطار.. الفلكي الشوافي يكشف طقس الـ24 القادمة
كشف الفلكي عدنان الشوافي، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ24 ساعة المقبلة، حيث من المتوقع أن تشهد اليمن طقساً غير مستقر، يشمل بعض المحافظات هطول أمطار متفاوتة وأجواء شديدة البرودة.
وتوقع الفلكي اليمني استمرار الأمطار متفاوتة الشدة ولكن معدل الهطول على مستوى اليمن ليلة الاربعاء، تقل عن الليلة الماضية ودرجة حرارة الهواء المتوقعة على المرتفعات والأحواض الجبلية 2~5 مئوية.
وأوضح في منشور على حسابه فيس بوك، أن درجة الحرارة المحسوسة قد تبلغ أدنى من ذلك، مشيراً إلى أن هطول الأمطار سيقل أكثر خلال اليومين اللاحقة وقد يصاحبها البرد على بعض المناطق مع إستمرار تاثير الكتلة الهوائية الباردة.
ونبه الشوافي المواطنين خصوصاً كبار السن والأطفال والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر من الأجواء الباردة.
وحث الفلكي اليمني رعاة المواشي والنحالين على أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية مواشيهم ونحلهم من آثار البرودة الشديدة.
ونصح الفلكي الشوافي المزارعين إلى توخي الحذر من الأجواء الباردة حتى نهاية الأسبوع حفاظاً على مزروعاتهم.
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