يترقب العالم لحظات وصول مسبار الأمل إلى مدار المريخ، في أول مهمة علمية عربية من نوعها.
ويبدأ المسبار اليوم، مرحلة الدخول إلى مدار كوكب المريخ، وهي من أهم مراحل المهمة الرامية لاستكشاف الكوكب الأحمر، مع انتهاء مرحلة الملاحة في الفضاء.
وسيلتقط مسبار الأمل الصورة الأولى للمريخ خلال وجوده في مدار الالتقاط، وتتم بعد ذلك جدولة الاتصال اليومي مع المحطة الأرضية، حتى يتمكن فريق المهمة من إجراء عمليات تحميل سلسلة الأوامر، وبيانات العمليات المختلفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسبار الأمل.. مهمة إماراتية تحمل أمال العرب إلى المريخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.