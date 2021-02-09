مسبار الأمل.. مهمة إماراتية تحمل أمال العرب إلى المريخ

يترقب العالم لحظات وصول مسبار الأمل إلى مدار المريخ، في أول مهمة علمية عربية من نوعها.

ويبدأ المسبار اليوم، مرحلة الدخول إلى مدار كوكب المريخ، وهي من أهم مراحل المهمة الرامية لاستكشاف الكوكب الأحمر، مع انتهاء مرحلة الملاحة في الفضاء.

وسيلتقط مسبار الأمل الصورة الأولى للمريخ خلال وجوده في مدار الالتقاط، وتتم بعد ذلك جدولة الاتصال اليومي مع المحطة الأرضية، حتى يتمكن فريق المهمة من إجراء عمليات تحميل سلسلة الأوامر، وبيانات العمليات المختلفة.