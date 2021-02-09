بريطانيا: خرق الحجر الصحى جريمة وعقوبتها السجن 10 سنوات

جدة - نرمين السيد - اعتبرت السلطات البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن خرق الحجر الصحى جريمة، ملوحة بأن عقوبتها قد تصل للسجن 10 سنوات، وذلك فى إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





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