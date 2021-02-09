جيش الاحتلال الإسرائيلى يبدأ مناورة عسكرية على حدود لبنان

جدة - نرمين السيد - وفى تغريدة على "تويتر"، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاى أدرعى، إن "عاصفة الرعد" ستبدأ اليوم فى الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان، وتستمر حتى يوم غد.
وأشار أدرعى إلى أن "منطقة الحدود مع لبنان ستشهد حركة نشطة لقوات الأمن، وسيتم نشر عدد من الحواجز على بعض الطرق دون إغلاقها"، مضيفًا أن المناورة "ستفحص ما تم استخلاصه من عبر نتيجة بعض الأحداث التى وقعت على الحدود فى الصيف الأخير"
وتابع المتحدث الإسرائيلى، أنه خلال المناورة العسكرية المرتقبة "ستتدرب القوات على عدد من السيناريوهات تتضمن سيناريوهات يوم قتالى".
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