وصول وفد لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية لـ غزة

وصل، اليوم الثلاثاء، وفد من لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية الى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون، "إيرز" في إطار التحضيرات المستمرة للتجهيز للعملية الانتخابية بمراحلها الثلاث.
ويضم الوفد، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات هشام كحيل، ونائب المدير التنفيذي أشرف الشعيبي، والمتحدث باسم لجنة الانتخابات فريد طعم الله.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد، ممثلي الفصائل الفلسطينية ويفتتح مراكز انتخابية يستمر عملها حتى السادس عشر من الشهر الحالي.
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