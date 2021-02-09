معركة كورونا.. بريطانيا تحارب الوباء بالتطعيمات.. وحقيقة تفشي السلالة المتحورة

أكد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن بلاده تسير قدمًا في محاربة الوباء، وأنها وصلت إلى معدلات من تقديم التطعيمات للناس، قائلًا : "طعمنا أكثر من 12 مليونا وبدأنا عكس منحنى إصابات كورونا"، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وأعلنت السلطات البريطانية عن عقوبة صارمة لمخالفي الحظر، ذاكرة إن خرق الحجر الصحي جريمة قد تصل عقوبتها للسجن 10 سنوات، وذلك إمعانًا في ردع الناس على الإستهانة بالمرض المعدي.

وسبق إن ذكر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن بلاده وافقت على إمداد مبدئي بـ50 مليون جرعة من اللقاحات مخصصة للطفرة الجديدة من كورونا.

قال هانكوك في إفادة صحفية إن "الأدلة تظهر أن الجرعات التي تم توزيعها كان لها بعض التأثير ضد الطفرات الجديدة وخاصة الوقاية من الأمراض الخطيرة والوفيات".

وأوضح أن "بريطانيا دخلت في شراكة مع الشركة المصنعة CureVac لتطوير لقاحات يمكن أن تتكيف بسرعة السلالات الجديدة التي يتم اكتشافها"، مضيفا: "لقد اتفقنا على توريد مبدئي قدره 50 مليون جرعة تضاف إلى 400 مليون جرعة موجودة بالفعل لدينا".

وقد سجلت بريطانيا أمس أدنى مستوى لإصابات كورونا الجديدة منذ شهرين بلغ 14104 حالات مع تراجع ملحوظ لحالات الوفاة بلغ 333 وفاة.

من جانبه، قال جورج يوستيس وزير البيئة البريطاني، إن سلالة "كنت" المتحورة من فيروس كورونا هي الأكثر انتشارا في البلاد حاليا، منوها بنجاح لقاحات كورونا ضد سلالتي "كنت" وجنوب أفريقيا.

كان إدوارد أرجار وزير الدولة البريطاني لشؤون الصحة قال الاثنين، إنه لا توجد أدلة على أن لقاح أسترازينيكا لا يمنع الوفاة بفيروس كورونا أو الأعراض الشديدة المترتبة على الإصابة به، وإن جنوب أفريقيا أوقفت استخدامه مؤقتا فقط.