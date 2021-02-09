نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا تسجل 2.3 ملايين إصابة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، 3379 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث ارتفع الإجمالي إلى 2.291.924 مليون.

وأفادت بيانات المركز الألماني، بأنه تم تسجيل 481 وفاة إضافية وارتفاع الحصيلة إلى 62156.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.