نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبراء منظمة الصحة العالمية يكشفون حقيقة تصنيع "كورونا" داخل مختبر في ووهان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض فريق من الخبراء الدوليين الذين يحققون في أصول فيروس "كورونا" المستجد نظرية أن الفيروس جاء من مختبر في مقاطعة ووهان الصينية.

وقال بيتر بن، رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية (WHO)، إنه "من غير المحتمل للغاية" أن يكون الفيروس قد تسرب من مختبر في مدينة ووهان الصينية.

وأضاف إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتحديد مصدر الفيروس.

جاءت التعليقات في ختام بعثة مشتركة بين منظمة الصحة العالمية والصين.

ووهان، الواقعة في مقاطعة هوبي بغرب الصين، هي أول مكان في العالم يتم فيه اكتشاف الفيروس. منذ ذلك الحين، تم الإبلاغ عن أكثر من 106 مليون حالة و2.3 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم.