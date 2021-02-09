التسجيل في توكلنا برقم الحدود وإضافة تابع بالخطوات في التطبيق

التسجيل في توكلنا برقم الحدود والتعرف علي كيفية إضافة التابع عبر التطبيق وذلك لكي ما يتم الاستفادة من كافة الخدمات التي يتم تقديمها علي التطبيق حيث أن برنامج توكلنا متاح عليه العديد من الخدمات التي يتم تقديمها لكافة المواطنين السعوديين وذلك يتم عبر رابط تحميل توكلنا وذلك من خلال التسجيل في التطبيق عن طريق توكلنا تسجيل جديد في الموقع الرسمي الخاص بالتطبيق عن طريق تحميله من البرامج الخاصة به علي الهواتف في منصات جوجل بلاي أو أبل ستور وأصبح تطبيق توكلنا ضروري لكيفية التعرف علي ما هي الخدمات التي تقدم من خلاله وأيضاً ما هي الشروط الموضوعة فيما يتعلق باستخدام التطبيق في فترات العودة بحذر واليوم سنتعرف علي موضوع من المواضيع الهامة وهو التسجيل في التطبيق برقم الحدود والخطوات الخاصة به .

التسجيل في توكلنا برقم الحدود وكيفية التسجيل والإضافة لتابع من خلاله التطبيق

الطريقة المتبعة للتسجيل في التطبيق لكي ما يتم إضافة تابع علي التطبيق حيث من خلال تطبيق توكلنا يتم الاستفادة من خدمات عديدة فيما يتعلق بالخدمات التي يتم تقديمه عبر برنامج توكلنا ويتم التسجيل علي التطبيق لإضافة التابع بخطوات ميسرة سوف يتم كتابتها بشكل تفصيلي وما يتم تقديمه في خلال فترة العودة بحذر عبر التسجيل في توكلنا والتي تم تحديدها من قبل السلطات السعودية والهدف من تلك الشروط الموضوعة هو الحد من انتشار فيروس كورونا ليتم الحماية لكافة المواطنين السعوديين وذلك يتم من أجله تحميل التطبيق عن طريق رابط تحميل توكلنا من الموقع الرسمي الخاص به .

الخدمة الأولي هي العنوان الوطني من رابط تسجيل توكلنا . الخدمة الثانية هي الجواز الصحي من برنامج توكلنا . الخدمة الثالثة ويتم تقديمها من التطبيق هي المحفظة الرقمية . الخدمة الرابعة التي تكون متاحة علي التطبيق هي المخالفات العامة وعرضها . الخدمة الخامسة وهي الخدمة المختصة في التصاريح في اعتمرنا الخاصة بالعمرة . الخدمة السادسة والتي تقدم من خلال تحميل التطبيق هي مواعيد الجوازات ومواعيد الأحوال المدنية . هناك العديد من الخدمات التي يتم تقديمها عبر التطبيق عددها 14 خدمة أخري . خدمة المواعيد التي تخص الجهات العدلية. والخدمة العاشرة هي للوضع الصحي . والخدمة الخاصة بوضع التصاريح للعمرة . والخدمة الخاصة بما يتعلق بفحص كورونا . والخدمة الخاصة في شأن التنبيهات . والخدمة المتعلقة في أمر اللوحة للبيانات . وخدمة ما يخص وضع الفيروس وهي الوضع الحذر . والخدمة المتعلقة بالحالة الدراسية للطلاب الأبناء . والخدمة الخاصة بما هو وضع حذر .

يتم التحميل الخاص تطبيق توكلنا علي الهاتف الخاص بالشخص .

يتم الضغط علي القائمة التي تحتوي كلمة “تسجيل جديد” .

يتم تسجيل رقم الحدود الخاص بالشخص .

تسجيل تاريخ الميلاد الخاص بالشخص .

يتم الضغط علي الكلمة الخاصة بقبول الشروط والأحكام .

يتم إرسال الرمز الخاص بالتحقق علي هاتفك الشخصي .

يتم بعد ذلك وضع الرمز المرسل في الخانة المخصصة له .

يتم تحديد المكان الذي تقيم به بشكل صحيح .

يتم الإجابة علي الأسئلة المتعلقة بكل الجوانب الصحية .

يتم الضغط علي الأيقونة الخاصة بكلمة “تسجيل” .

بالخطوات السابقة يكون قد تم تسجيلك علي التطبيق برقم الحدود .

الحصول علي كافة الخدمات المتاحة وهذه هي الخطوة النهائية .

التسجيل في التطبيق وما هي الخدمات التي يتم تقديمها من خلال التطبيق بمجرد التسجيل بهالطريقة المتبعة في التسجيل من خلال التطبيق برقم الحدود للعام 2021

التسجيل في توكلنا برقم الحدود وهذه كافة المعلومات المتعلقة بكيفية التسجيل في التطبيق والاستفادة بكافة الخدمات التي يتم تقديمها عبر التطبيق والذي تم فرضه بشكل أساسي من السلطات السعودية علي جميع المواطنين السعوديين والذي من الضروري جداً لفترة العودة بحذر أن يكون متاح علي كافة الهواتف الخاصة بجميع المواطنين السعوديين .