سعر البنزين في السعودية فبراير 2021 شركة ارامكو تعلن عن اسعار البنزين الجديدة

يبحث الكثير من المقيمين والوافدين في المملكة العربية السعودية عن سعر البنزين في السعودية 2021، وقد أعلنت الحكومة السعودية منذ فترة تزيد عن عام تقريبا أن سعر البنزين مرتبط بسعر النفط في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ومنذ ذلك الحين واصبحت شركة أرامكو السعودية تقوم بحديث أسعار البترول كل شهر تقريبا، وترتبط زيادة أو نقص أسعار البنزين في السعودية بزيادة أو نقص سعر النفط العالمي، وسنتابع معكم من خلال هذا المقال سعر البنزين في السعودية الجديد وموعد تطبيق تلك الأسعار الجديدة.

سعر البنزين في السعودية

يرغب الكثير من المواطنين السعوديين في الوقت الحالي من معرفة اسعار البنزين الجديدة والتي من المقرر تغييرها في يوم العاشر من شهر فبراير مثل عادة شركة أرامكو، حيث انها تقوم بتحديث سعر البنزين السعودي في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وسنتابع معكم أسعار بنزين 95، وبنزين 91، والديزل، والكيروسين، وغاز البترول.

سعر لتر البنزين 91: 1.62 ريال سعودي.

سعر لتر البنزين 95: 1.75 ريال سعودي.

سعر لتر الديزل: 0.52 ريال سعودي.

سعر لتر الكيروسين: 0.70 ريال سعودي.

سعر لتر غاز البترول: 0.75 ريال سعودي.

سعر البنزين في السعودية من شركة أرامكو

تقوم شركة أرامكو السعودية المتحكمة في البنزين والنفط السعودي بتحديد الأسعار الجديدة في يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير 2021، وفور صدور النشرة الرسمية من الشركة ستقوم جميع وسائل الإعلام السعودية بعرض تلك النشرة.

وقد زادت أسعار البنزين زيادة طفيفة حيث سجل البنزين 91 في شهر يناير 1.44 ريال سعودي بينما قد سجل غي في شهر فبراير 1.62 ريال سعودي، وقد سجل البنزين 95 في شهر يناير 1.58 ريال سعودي لصالح لتر البنزين 95 بينما قد سجل في شهر فبراير 1.75 ريال سعودي.