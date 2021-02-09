برقم الطلب الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 عبر موقع وزارة الموارد البشرية الرسمي

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة ، يعلم جميع المواطنون السعوديين اليوم بأمر المساعدة المقطوعة، والتي قد قامت الحكومة السعودية باصدار منشور من الديوان الملكي يوضح ضرورة وقوف المملكة وحكومتها بجانب المواطن السعودي، ومساعدة على تحمل تكاليف ومصاريف الحياة المعيشية اليومية، والتي أصبحت صعبة على أغلب المواطنين، وخاصة بعد موجة ارتفاع الاسعار، التي ضربت أغلب اسعار السلع والخدمات الموجودة داخل المملكة، وخاصة بعد تأثر الاقتصاد العالمي من جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، واليوم سوف نتعرف على طرق الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، وماهي الأمور الهامة المتعلقة بها، وجميع المعلومات التي تخص المساعدة المقطوعة.

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

تعتبر المساعدة المقطوعة نوع من أنواع تقديم الرعاية من قبل الحكومة السعودية إلى رعاياها داخل المملكة، وقد قام بالفعل ملايين من أفراد الشعب السعودي بتسجيل أسماءهم في النظام الخاص بالمساعدة، حتى يستطيعوا صرف المساعدة المقطوعة التي تقطعها لهم الحكومة من الميزانية العامة للدولة، وجميع هؤلاء المواطنين الآن يريدون الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، وهم في حالة تشوق لمعرفة مقدار المبلغ المالي الذي سوف يحصل عليه الفرد من هذه المساعدة، وكيف ستقوم الدولة بمساعدته وتقديم الرعاية له، كما يمكن للمواطن الآن ادخال رقم الجوال الخاص به، ورقم الحساب البنكي الذي يمتلكه، من أجل اجراء تحويل بنكي من قبل الحكومة له، بمبلغ المساعدة.

انتقل إلى الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية السعودية.

انقر على كلمة الخدمات الالكترونية.

قم بالوقوف على كلمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة واضغط عليها.

ادخل رقم الهوية الخاص بك، والذي قمت بالتسجيل به مسبقاً.

قم بكتابة رقم طلب المساعدة الخاص بك بدقة.

اضغط على كلمة استعلام الموجودة أسفل يمين الصفحة باللون الاخضر.

رابط وكيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442